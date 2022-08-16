ВСУ ударом разрушили яхт-клуб в Энергодаре
- AP
«Здание клуба полностью разрушено. Во время пожара из него чудом удалось вынести награды и кубки, завоеванные членами клуба», — написал он в Telegram.
Рядом с Энергодаром находится крупнейшая в Европе Запорожская АЭС.
Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины за два часа нанесли около 25 ударов тяжёлой артиллерией по Энергодару и району Запорожской атомной электростанции.
Рогов предложил объявить вокруг постоянно обстреливаемой со стороны ВСУ АЭС режим тишины.