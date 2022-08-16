ВСУ ударом разрушили яхт-клуб в Энергодаре

Удар украинской армии полностью разрушил яхт-клуб в Энергодаре, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Здание клуба полностью разрушено. Во время пожара из него чудом удалось вынести награды и кубки, завоеванные членами клуба», — написал он в Telegram.

Рядом с Энергодаром находится крупнейшая в Европе Запорожская АЭС.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины за два часа нанесли около 25 ударов тяжёлой артиллерией по Энергодару и району Запорожской атомной электростанции.

Рогов предложил объявить вокруг постоянно обстреливаемой со стороны ВСУ АЭС режим тишины.