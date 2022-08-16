Российские подразделения ликвидировали более 50 националистов в Артёмовске

Мотопехотная бригада ВС России ликвидировала более 50 украинских националистов в районе Артёмовска в ДНР, заявили в российском Минобороны.

«В результате сосредоточенного огневого удара по позициям 72-й мотопехотной бригады в районе населённого пункта Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожено более 50 националистов, а также шесть единиц военной техники», — говорится в сообщении ведомства.

Российские подразделения также поразили командно-наблюдательный пункт 3-го батальона 46-й аэромобильной бригады в районе Андреевки в Херсонской области и пункт временной дислокации украинских военных в районе Лозового.

За минувшие сутки на территории Донецкой Народной Республики в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли девять мирных жителей.

15 августа стало известно, что число мирных жителей, погибших в результате обстрелов Донецка со стороны Украины, возросло до пяти.