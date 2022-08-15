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Шойгу и Генсек ООН обсудили инцидент в СИЗО в Еленовке в ДНР

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Министр обороны России Сергей Шойгу и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили инцидент в СИЗО в Еленовке (ДНР).
Шойгу и Генсек ООН обсудили инцидент в СИЗО в Еленовке в ДНР
  • © AP Photo

В сообщении говорится, что Шойгу и Гутерреш обменялись мнениями по поводу функционирования «миссии по установлению фактов» в отношении инцидента в СИЗО в Еленовке.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ обстреляли изолятор в Еленовке с находящимися там пленными украинскими военными и боевиками с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Как заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, Россия намерена привезти международных экспертов и журналистов на место удара со стороны украинских военных по СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике. 

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