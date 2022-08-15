Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване возросло до пяти

Число погибших в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу» в столице Армении возросло до пяти человек, заявил пресс-секретарь МЧС страны Айк Костянян.

«Спасатели извлекли из-под завалов тело женщины примерно 50 лет... Только что из-под завалов спасатели достали тело пятого погибшего. Личности двух из них не установлены», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в ведомстве заявили, что удалось установить личности трёх погибших при взрыве.

Судьба ещё 17 человек остаётся неизвестной.

Как заявил руководитель пресс-службы мэрии Еревана Левон Сардарян, поисково-спасательные работы на месте взрыва на рынке «Сурмалу» идут медленно, так как под завалами могут находиться живые люди.