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Посол Украины Мирошниченко объявил о сборе средств на обучение дочери в Британии

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Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко объявил в соцсетях о сборе средств для обучения своей дочери в одном из университетов Великобритании.

«После нескольких месяцев в Канберре Яся отправилась в Британию, где начнёт обучение в Университетском колледже Лондона... Друзья, пожалуйста, помогите собрать деньги на первый год обучения и проживания», — приводит РИА Новости сообщение дипломата со ссылкой на его страницу в соцсетях.

Уточняется, что в первый год девушке потребуются £30 тыс. К настоящему времени дипломат собрал чуть больше £3 тыс.

В июле группа кредиторов Украины поддержала ходатайство Киева об отсрочке обслуживания госдолга с 1 августа до конца 2023 года.

Позже Bloomberg сообщал, что Украина получила отсрочку по выплатам госдолга до 2024 года.

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