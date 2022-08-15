Кадыров сообщил о взятии стратегически важной позиции под Северском в ДНР
«Бойцы спецназа «Ахмат» под руководством исполняющего обязанности командира Ахмеда Комбата Сайдарханова заняли очередную стратегически важную позицию под Северском», — написал он в Telegram.
До этого бойцы спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР взяли под контроль завод Knauf в Соледаре.
В Минобороны России отметили, что потери 14-й механизированной бригады ВСУ в ходе наступательных действий союзных сил в районе Соледара превысили 2 тыс. человек.