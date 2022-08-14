Рогов рассказал о целенаправленном обстреле Запорожской АЭС украинскими военными

Председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов в интервью RT рассказал о целенаправленном обстреле украинскими военными Запорожской АЭС.

«Безусловно, это продуманные, спланированные и методично реализуемые действия — удары по Запорожской атомной станции», — сказал он.

По его словам, зондирующие удары начались ещё в апреле, а после пошло более детальное прощупывание сил ПВО России.

«А затем уже использовалась тяжёлая артиллерия, шли миномётные обстрелы, использовались беспилотники — абсолютно всё, что есть в арсенале террориста Зеленского», — отметил Рогов.

Он также добавил, что, учитывая оснащение снарядов США, можно с уверенностью говорить о целенаправленных ударах по конкретным объектам.

«Учитывая то, что американские снаряды имеют GPS-наведение с точностью до нескольких метров, а эти снаряды падают буквально в десяти метрах от сухого хранилища ядерного топлива, речь идёт о том, что это были прицельные удары. Две основные цели, по которым наносят удары... это охладительный контур АЭС и сухое хранилище отходов ядерного топлива», — подчеркнул Рогов.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности Всемирной организации заявил, что в случае катастрофы на Запорожской атомной электростанции ответственность ляжет на западных спонсоров Киева.