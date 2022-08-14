В МЧС Армении заявили, что врачи выписали из больниц 15 пострадавших в результате взрыва на ереванском оптовом рынке «Сурмалу».

«По состоянию на 18:00 (17:00 мск) 40 пострадавших в результате взрыва на рынке «Сурмалу» получают стационарное лечение, ещё 15 выписаны», — цитирует ведомство ТАСС.

Вместе с этим Sputnik Армения со ссылкой на армянский Минздрав сообщает, что число пострадавших при взрыве в Ереване выросло до 57. Состояние 36 из них — средней тяжести. В крайне тяжёлом состоянии пострадавших нет.

Ранее сообщалось о 51 пострадавшем и одном погибшем в результате взрыва на рынке в Ереване.