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Врачи выписали из больниц 15 пострадавших в результате взрыва на ереванском оптовом рынке

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В МЧС Армении заявили, что врачи выписали из больниц 15 пострадавших в результате взрыва на ереванском оптовом рынке «Сурмалу».
Врачи выписали из больниц 15 пострадавших в результате взрыва на ереванском оптовом рынке
  • AP
  • © Vahram Baghdasaryan/Photolure

«По состоянию на 18:00 (17:00 мск) 40 пострадавших в результате взрыва на рынке «Сурмалу» получают стационарное лечение, ещё 15 выписаны», — цитирует ведомство ТАСС.

Вместе с этим Sputnik Армения со ссылкой на армянский Минздрав сообщает, что число пострадавших при взрыве в Ереване выросло до 57. Состояние 36 из них — средней тяжести. В крайне тяжёлом состоянии пострадавших нет.

Ранее сообщалось о 51 пострадавшем и одном погибшем в результате взрыва на рынке в Ереване.

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