МО России: более 200 военных ВСУ оставили позиции из-за больших потерь

Более 200 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ самовольно оставили позиции в связи с большими потерями. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах населённых пунктов Опытное и Первомайское Донецкой Народной Республики более 200 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь», — сказал он.

По словам Конашенкова, в 3-м батальоне данной бригады осталось порядка 140 военнослужащих из 580, которые значатся по списку.

8 августа в Минобороны сообщили, что нацформирование «Кракен» утратило боеспособность в результате уничтожения пунктов дислокации националистов, массовых потерь и дезертирства.