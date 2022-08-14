МО России: более 200 военных ВСУ оставили позиции из-за больших потерь
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«В районах населённых пунктов Опытное и Первомайское Донецкой Народной Республики более 200 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь», — сказал он.
По словам Конашенкова, в 3-м батальоне данной бригады осталось порядка 140 военнослужащих из 580, которые значатся по списку.
8 августа в Минобороны сообщили, что нацформирование «Кракен» утратило боеспособность в результате уничтожения пунктов дислокации националистов, массовых потерь и дезертирства.