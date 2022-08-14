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Командир взвода «Кракена» заявил об отсутствии возможности у Киева победить российскую армию

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Командир взвода националистического подразделения «Кракен» Дмитрий Стрельников заявил, что у Киева нет возможности победить российскую армию.
Командир взвода «Кракена» заявил об отсутствии возможности у Киева победить российскую армию
  • AP
  • © Russian Defense Ministry Press Service

По его словам, в роте не было людей с какой-либо специальной подготовкой.

«Если брать по пятибалльной системе (подготовку. — RT) — оцениваю на два. Военнослужащие кадровые намного лучше подготовлены, чем в моей роте», — приводит РИА Новости слова Стрельникова.

Он также рассказал, что военнослужащие его формирования не хотели воевать и массово писали рапорты.

Стрельников добавил, что никто из его подразделения не мог стрелять из поставляемого западными странами оружия.

«Мне кажется, у нас нет такой возможности — победить российскую армию», — заключил Стрельников.

8 августа в Минобороны сообщили, что нацформирование «Кракен» утратило боеспособность в результате уничтожения пунктов дислокации националистов, массовых потерь и дезертирства.

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