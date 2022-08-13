В Кировоградской области Украины демонтировали бюст писателя Максима Горького

В Александрии Кировоградской области демонтировали бюст русского писателя Максима Горького. Об этом сообщил глава города Сергей Кузьменко.

«Сегодня на территории общеобразовательного учебного заведения №2 коммунальные службы демонтировали бюст Максима Горького», — написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на работника пресс-службы городского совета Юлию Марюхно, решение о сносе памятника принял исполнительный комитет городского совета.

Марюхно также рассказала, что бюст планируют хранить на территории коммунального предприятия.

Ранее член историко-топонимической комиссии городского совета Александр Бабич анонсировал демонтаж памятников Героям Советского Союза и Героям Социалистического Труда на Театральной площади в Одессе.

В апреле в Харькове демонтировали памятник советскому маршалу Георгию Жукову.