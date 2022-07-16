В Одессе снесут памятники Героям Советского Союза и Социалистического труда

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Член историко-топонимической комиссии городского совета Александр Бабич анонсировал демонтаж памятников Героям Советского Союза и Героям Социалистического труда на Театральной площади в Одессе.

«Героев Советского Союза и Героев Социального Труда мы обязательно скоро уберём с Театральной площади», — написал он в Facebook.*

Бабич добавил, что позже будут приняты решения по памятникам Екатерине II, Александру Суворову и Александровской колонны.

В апреле в Харькове демонтировали памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Информацию подтвердила глава администрации Немышлянского района Татьяна Топчий.

До этого в украинском городе Ровно демонтировали памятник с советской военной техникой.

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