В Одессе снесут памятники Героям Советского Союза и Социалистического труда
«Героев Советского Союза и Героев Социального Труда мы обязательно скоро уберём с Театральной площади», — написал он в Facebook.*
Бабич добавил, что позже будут приняты решения по памятникам Екатерине II, Александру Суворову и Александровской колонны.
В апреле в Харькове демонтировали памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Информацию подтвердила глава администрации Немышлянского района Татьяна Топчий.
До этого в украинском городе Ровно демонтировали памятник с советской военной техникой.
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