В ДНР сообщили о гибели мирного жителя в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка, в результате чего погиб мирный житель. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«В результате обстрела Куйбышевского района Донецка по улице Угольной погиб мужчина», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск за сутки погибли три человека, 11 пострадали.

Также официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил о 38 случаях подрыва мирных жителей на минах-лепестках.