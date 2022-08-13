В ДНР сообщили о гибели мирного жителя в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
- РИА Новости
«В результате обстрела Куйбышевского района Донецка по улице Угольной погиб мужчина», — говорится в сообщении штаба в Telegram.
Ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск за сутки погибли три человека, 11 пострадали.
Также официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил о 38 случаях подрыва мирных жителей на минах-лепестках.