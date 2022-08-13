В ДНР за сутки погибли три человека

В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск за сутки погибли три человека, 11 пострадали.

Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«За минувшие сутки, с 08:00 12 августа до 08:00 13 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли три человека и ещё 11 мирных жителей получили ранения», — говорится в Telegram-канале штаба.

Ранее в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские военные выпустили 15 снарядов из тяжёлого вооружения по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.