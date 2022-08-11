В ДНР заявили о 38 случаях подрыва мирных жителей на украинских минах «Лепесток»

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала заявил о 38 случаях подрыва мирных жителей на украинских минах «Лепесток».

«На данный момент мы уже зафиксировали 38 случаев, когда люди подрывались на противопехотных минах «Лепесток», двое из них — дети. К сожалению, 12-летний мальчишка подорвался на «лепестке» сегодня, он в тяжёлом состоянии в больнице», — цитирует его ТАСС.

По словам Басурина, ВСУ разбрасывали мины с утра в посёлке Зайцево и в районе аэропорта Донецка.

«Всего сегодня было уже шесть прилётов ракет, выпущенных из РСЗО «Ураган», начинённых этими противопехотными минами», — сказал он.

Ранее сообщалось, что ВСУ сбросили противопехотные мины «Лепесток» у железнодорожной станции Донецка.