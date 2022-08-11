военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В ДНР заявили о 38 случаях подрыва мирных жителей на украинских минах «Лепесток»

Короткая ссылка
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала заявил о 38 случаях подрыва мирных жителей на украинских минах «Лепесток».
В ДНР заявили о 38 случаях подрыва мирных жителей на украинских минах «Лепесток»
  • РИА Новости

«На данный момент мы уже зафиксировали 38 случаев, когда люди подрывались на противопехотных минах «Лепесток», двое из них — дети. К сожалению, 12-летний мальчишка подорвался на «лепестке» сегодня, он в тяжёлом состоянии в больнице», — цитирует его ТАСС.

По словам Басурина, ВСУ разбрасывали мины с утра в посёлке Зайцево и в районе аэропорта Донецка.

«Всего сегодня было уже шесть прилётов ракет, выпущенных из РСЗО «Ураган», начинённых этими противопехотными минами», — сказал он.

Ранее сообщалось, что ВСУ сбросили противопехотные мины «Лепесток» у железнодорожной станции Донецка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить