Российские системы ПВО сбили четыре украинских БПЛА и снаряды HIMARS
- РИА Новости
Как сообщается, украинские беспилотные летательные аппараты были сбиты в районах населённых пунктов Центральное Николаевской области и Сулиговка, Шестаково и Дмитровка Харьковской области.
«Четыре реактивных снаряда HIMARS [сбито в воздухе] в районе Новой Каховки Херсонской области», — говорится в сообщении Минобороны.
Также Министерство обороны России сообщило об уничтожении более 70 украинских военных в районе железнодорожной станции Гавриловка в Харьковской области и более 100 украинских националистов в районе населённого пункта Старые Терны в Донецкой Народной Республике.