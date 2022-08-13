Российские системы ПВО сбили четыре украинских БПЛА и снаряды HIMARS

Минобороны сообщило, что российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили четыре украинских беспилотника в Николаевской и Харьковской областях, а также четыре реактивных снаряда HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области.

РИА Новости