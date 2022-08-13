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Российские системы ПВО сбили четыре украинских БПЛА и снаряды HIMARS

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Минобороны сообщило, что российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили четыре украинских беспилотника в Николаевской и Харьковской областях, а также четыре реактивных снаряда HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области.
Российские системы ПВО сбили четыре украинских БПЛА и снаряды HIMARS
  • РИА Новости

Как сообщается, украинские беспилотные летательные аппараты были сбиты в районах населённых пунктов Центральное Николаевской области и Сулиговка, Шестаково и Дмитровка Харьковской области.

«Четыре реактивных снаряда HIMARS [сбито в воздухе] в районе Новой Каховки Херсонской области», — говорится в сообщении Минобороны.

Также Министерство обороны России сообщило об уничтожении более 70 украинских военных в районе железнодорожной станции Гавриловка в Харьковской области и более 100 украинских националистов в районе населённого пункта Старые Терны в Донецкой Народной Республике.

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