Минобороны России сообщило об уничтожении более 100 украинских националистов в районе населённого пункта Старые Терны в Донецкой Народной Республике.

«В результате сосредоточенных огневых ударов по пунктам управления подразделений 66-й механизированной бригады и вооружённого формирования «Правый сектор»* в районе населённого пункта Старые Терны Донецкой Народной Республики уничтожены более 100 националистов», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, уничтожено десять единиц военной техники.

Ранее сообщалось, что батальон 14-й механизированной бригады ВСУ утратил боеспособность из-за потери более 340 военнослужащих.

Также ВС России уничтожили действующий заглублённый командный пункт Воздушных сил Украины в Винницкой области.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).