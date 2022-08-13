военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Минобороны России: в ДНР ликвидированы более 100 украинских националистов

Короткая ссылка
Минобороны России сообщило об уничтожении более 100 украинских националистов в районе населённого пункта Старые Терны в Донецкой Народной Республике.
Минобороны России: в ДНР ликвидированы более 100 украинских националистов
  • РИА Новости

«В результате сосредоточенных огневых ударов по пунктам управления подразделений 66-й механизированной бригады и вооружённого формирования «Правый сектор»* в районе населённого пункта Старые Терны Донецкой Народной Республики уничтожены более 100 националистов», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, уничтожено десять единиц военной техники.

Ранее сообщалось, что батальон 14-й механизированной бригады ВСУ утратил боеспособность из-за потери более 340 военнослужащих.

Также ВС России уничтожили действующий заглублённый командный пункт Воздушных сил Украины в Винницкой области.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить