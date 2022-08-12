WSJ: Украина с трудом находит средства для выплат военным
- AP
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Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
В статье говорится, что глава украинского Минфина пытается найти решение на фоне боевых действий и снижения налоговых поступлений в экономике.
Также газета отмечает, что западные партнёры Киева, особенно ЕС, посылают обещанную финансовую помощь очень медленно.
Ранее Bloomberg сообщал, что кредиторы Украины согласились заморозить задолженности Киева по внешним обязательствам до 2024 года.