Депутат ЕП Бек заявил об отсутствии доказательств спонсирования терроризма Россией

Депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек в комментарии «Известиям» заявил об отсутствии доказательств спонсирования терроризма Россией.

По его словам, принятая депутатами в Латвии декларация не имеет юридической силы и не подкреплена весомыми доказательствами.

Он отметил, что спонсирование терроризма со стороны государства предполагает организованную поддержку политически мотивированного насилия со стороны правительства одной страны в адрес другой страны «вне контекста войны между ними».

«Мне неизвестны какие-либо доказательства того, что Россия участвует в каких-либо подобных действиях в пределах ЕС», — сказал Бек.

Ранее латвийский парламент принял решение объявить Россию «поддерживающим терроризм государством».

Также он призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.

В свою очередь, в российском МИД назвали русофобией соответствующее решение сейма Латвии.