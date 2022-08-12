Депутат ЕП Бек заявил об отсутствии доказательств спонсирования терроризма Россией
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По его словам, принятая депутатами в Латвии декларация не имеет юридической силы и не подкреплена весомыми доказательствами.
Он отметил, что спонсирование терроризма со стороны государства предполагает организованную поддержку политически мотивированного насилия со стороны правительства одной страны в адрес другой страны «вне контекста войны между ними».
«Мне неизвестны какие-либо доказательства того, что Россия участвует в каких-либо подобных действиях в пределах ЕС», — сказал Бек.
Ранее латвийский парламент принял решение объявить Россию «поддерживающим терроризм государством».
Также он призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.
В свою очередь, в российском МИД назвали русофобией соответствующее решение сейма Латвии.