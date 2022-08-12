военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Депутат ЕП Бек заявил об отсутствии доказательств спонсирования терроризма Россией

Короткая ссылка
Депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек в комментарии «Известиям» заявил об отсутствии доказательств спонсирования терроризма Россией.
Депутат ЕП Бек заявил об отсутствии доказательств спонсирования терроризма Россией
  • Gettyimages.ru
  • © justhavealook

По его словам, принятая депутатами в Латвии декларация не имеет юридической силы и не подкреплена весомыми доказательствами.

Он отметил, что спонсирование терроризма со стороны государства предполагает организованную поддержку политически мотивированного насилия со стороны правительства одной страны в адрес другой страны «вне контекста войны между ними».

«Мне неизвестны какие-либо доказательства того, что Россия участвует в каких-либо подобных действиях в пределах ЕС», — сказал Бек.

Ранее латвийский парламент принял решение объявить Россию «поддерживающим терроризм государством».

Также он призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.

В свою очередь, в российском МИД назвали русофобией соответствующее решение сейма Латвии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить