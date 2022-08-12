В результате обстрела ВСУ химзавода «Стирол» загорелся склад со стройматериалами
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«В результате попадания украинского снаряда загорелся склад со стройматериалами на территории предприятия «Стирол», горит рубероид, из-за чего жители Горловки видят чёрное задымление», — написал он в Telegram.
По словам мэра города, химической угрозы для населения нет, ликвидацией возгорания занимаются сотрудники МЧС ДНР.
Приходько также сообщил о гибели мирной жительницы в результате обстрела посёлка Новогорловка в ДНР.
Ранее в штабе территориальной обороны ДНР заявили об утечке аммиака после обстрела украинскими военными пивоваренного завода в Донецке.
Как выяснилось впоследствии, ВСУ использовали снаряды французской САУ CAESAR.
В МО России назвали произошедшее химическим терроризмом.