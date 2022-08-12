военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В результате обстрела ВСУ химзавода «Стирол» загорелся склад со стройматериалами

Короткая ссылка
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о возгорании склада со стройматериалами на территории химзавода «Стирол».
В результате обстрела ВСУ химзавода «Стирол» загорелся склад со стройматериалами
  • Gettyimages.ru
  • © Gustavo Sosa / EyeEm

«В результате попадания украинского снаряда загорелся склад со стройматериалами на территории предприятия «Стирол», горит рубероид, из-за чего жители Горловки видят чёрное задымление», — написал он в Telegram.

По словам мэра города, химической угрозы для населения нет, ликвидацией возгорания занимаются сотрудники МЧС ДНР.

Приходько также сообщил о гибели мирной жительницы в результате обстрела посёлка Новогорловка в ДНР.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР заявили об утечке аммиака после обстрела украинскими военными пивоваренного завода в Донецке.

Как выяснилось впоследствии, ВСУ использовали снаряды французской САУ CAESAR.

В МО России назвали произошедшее химическим терроризмом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить