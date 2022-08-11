военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ВСУ наносили удары по пивзаводу в Донецке снарядами французской САУ CAESAR

Короткая ссылка
Украинские военные во время ударов по пивзаводу в Донецке 10 августа использовали снаряды французской САУ CAESAR.

Об этом заявил бывший спецназовец Адриан Боке, который сейчас работает в Донбассе. Он специально для RT снял на территории завода фрагменты снаряда, когда первым вместе со следователями СК оказался на месте ЧП.

«Мне удалось опознать снаряд. Это французский снаряд из просроченных запасов французской армии. Некоторые снаряды застряли в земле и не взорвались, потому что они некачественные!» — рассказывает Боке.

По его словам, всего не разорвалось четыре боеприпаса.

Боке добавил, что если бы сработали все снаряды и были бы повреждены все резервуары с аммиаком, то пострадать могли тысячи человек.

Ранее в ДНР заявили об утечке аммиака из-за обстрела украинскими военными пивоваренного завода в Донецке.

Позднее спасателям удалось устранить утечку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить