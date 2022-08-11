ВСУ наносили удары по пивзаводу в Донецке снарядами французской САУ CAESAR

Украинские военные во время ударов по пивзаводу в Донецке 10 августа использовали снаряды французской САУ CAESAR.

Об этом заявил бывший спецназовец Адриан Боке, который сейчас работает в Донбассе. Он специально для RT снял на территории завода фрагменты снаряда, когда первым вместе со следователями СК оказался на месте ЧП.

«Мне удалось опознать снаряд. Это французский снаряд из просроченных запасов французской армии. Некоторые снаряды застряли в земле и не взорвались, потому что они некачественные!» — рассказывает Боке.

По его словам, всего не разорвалось четыре боеприпаса.

Боке добавил, что если бы сработали все снаряды и были бы повреждены все резервуары с аммиаком, то пострадать могли тысячи человек.

Ранее в ДНР заявили об утечке аммиака из-за обстрела украинскими военными пивоваренного завода в Донецке.

Позднее спасателям удалось устранить утечку.