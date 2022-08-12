Политолог Бальбек назвал бессмысленными планы Литвы присоединиться к иску против России

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал намерения Литвы присоединиться к иску Министерства юстиции Украины против России в Европейском суде по правам человека в связи со специальной военной операцией.

По мнению политолога, этот иск бессмысленный.

Он добавил, что Литва «может присоединяться к чему угодно, например ко всеобщей русофобской истерии или подмене традиционных семейных ценностей».

«Так что её присоединение к иску будет лишь ещё одним голосом в поющем хоре. Реагировать на это мы, конечно, не будем, но внешнеполитические и экономические выводы для себя сделаем», — заключил политолог.

Ранее стало известно, что Литва намерена присоединиться к иску Украины против России в ЕСПЧ.

В конце июня Министерство юстиции Украины направило иск в Европейский суд по правам человека. Ответчиком выступает Россия.