Политолог Бальбек назвал бессмысленными планы Литвы присоединиться к иску против России
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По мнению политолога, этот иск бессмысленный.
Он добавил, что Литва «может присоединяться к чему угодно, например ко всеобщей русофобской истерии или подмене традиционных семейных ценностей».
«Так что её присоединение к иску будет лишь ещё одним голосом в поющем хоре. Реагировать на это мы, конечно, не будем, но внешнеполитические и экономические выводы для себя сделаем», — заключил политолог.
Ранее стало известно, что Литва намерена присоединиться к иску Украины против России в ЕСПЧ.
В конце июня Министерство юстиции Украины направило иск в Европейский суд по правам человека. Ответчиком выступает Россия.