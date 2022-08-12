Литва намерена присоединиться к иску Украины против России в ЕСПЧ

Литва намерена присоединиться к иску Министерства юстиции Украины против России в Европейском суде по правам человека в связи со специальной военной операцией.

Об этом говорится в Twitter министра юстиции Литвы Эвелины Добровольски.

По её словам, данное решение принято в качестве поддержки Украины.

В конце июня Министерство юстиции Украины направило иск в Европейский суд по правам человека. Ответчиком выступает Россия.

В сообщении сказано, что причиной обращения в суд является нарушение Европейской конвенции о правах человека в связи с незаконным вторжением на суверенную территорию Украины.