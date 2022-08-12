Литва намерена присоединиться к иску Украины против России в ЕСПЧ
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Об этом говорится в Twitter министра юстиции Литвы Эвелины Добровольски.
По её словам, данное решение принято в качестве поддержки Украины.
В конце июня Министерство юстиции Украины направило иск в Европейский суд по правам человека. Ответчиком выступает Россия.
В сообщении сказано, что причиной обращения в суд является нарушение Европейской конвенции о правах человека в связи с незаконным вторжением на суверенную территорию Украины.