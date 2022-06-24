Минюст Украины подал в ЕСПЧ иск против России
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
В сообщении указано, что причиной обращения в суд является нарушение Европейской конвенции о правах человека в связи с незаконным вторжением на суверенную территорию Украины.
В иске заявляется ряд требований к российской стороне.
«В рамках этого иска (против России. — RT) Украина требует, кроме полного вывода российских войск, присуждение денежной компенсации потерпевшим сторонам», — пишут в Минюсте.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии заявил, что враньё стало визитной карточкой украинских властей.