Минюст Украины подал в ЕСПЧ иск против России

Министерство юстиции Украины направило иск в Европейский суд по правам человека. Ответчиком выступает Россия.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В сообщении указано, что причиной обращения в суд является нарушение Европейской конвенции о правах человека в связи с незаконным вторжением на суверенную территорию Украины.

В иске заявляется ряд требований к российской стороне.

«В рамках этого иска (против России. — RT) Украина требует, кроме полного вывода российских войск, присуждение денежной компенсации потерпевшим сторонам», — пишут в Минюсте.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии заявил, что враньё стало визитной карточкой украинских властей.