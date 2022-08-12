Боевики украинского националистического батальона «Айдар» обстреляли детсад «Золотая рыбка» в подконтрольном Киеву поселении Нью-Йорк на Авдеевском направлении в ДНР.

Об этом сообщило РИА Новости.

По данным разведки 9-го полка Народной милиции ДНР, 13 июля украинские националисты хотели организовать свой опорный пункт в детсаду «Золотая рыбка», но местные жители не дали им это сделать.

В сообщении говорится, что в наказание за неповиновение националисты обстреляли здание детсада из танка.

В июле в ДНР заявили о повреждении детского сада в результате обстрела солдатами ВСУ Донецка.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики продолжают размещать тяжёлое вооружение в детсадах и школах.