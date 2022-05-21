Минобороны России: украинские боевики продолжают размещать тяжёлое вооружение в детсадах

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Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики продолжают размещать тяжёлое вооружение в детсадах и школах.
Минобороны России: украинские боевики продолжают размещать тяжёлое вооружение в детсадах
  • РИА Новости

«В Донецкой Народной Республике в Бахмуте на территории школы №2, в Часов Яре в здании профессионального училища №77, в посёлке Новоэкономическое в детском саду «Солнышко» и школе №1 боевики украинских вооружённых формирований оборудовали опорные пункты, а на прилегающей территории разместили военную технику и установки РСЗО», — сказал он.

По его словам, украинская сторона намерена не проводить эвакуацию мирных граждан из близлежащих домов, чтобы использовать людей как живой щит.

Ранее Мизинцев уже заявлял, что украинские военные оборудовали позиции в зданиях и на прилегающей территории дошкольных и общеобразовательных учреждений Краматорска, Славянска и Дружковки в ДНР.

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