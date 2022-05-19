Минобороны России: военные ВСУ оборудовали позиции в общеобразовательных учреждениях в ДНР
- РИА Новости
- © Илья Питалев
«Вооружённые формирования Украины продолжают открыто и повсеместно использовать учреждения здравоохранения и культуры, жилые дома, церкви, детские сады и школы, другие гражданские объекты для укрытия боевых подразделений и размещения вооружения», — сказал он.
Он подчеркнул, что эвакуация мирных жителей из перечисленных объектов не осуществляется, а людей удерживают в качестве живого щита.
Ранее Мизинцев также заявил, что националисты разместили огневые позиции на крышах многоэтажек в Бахмуте.