Минобороны России: военные ВСУ оборудовали позиции в общеобразовательных учреждениях в ДНР

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные оборудовали позиции в зданиях и на прилегающей территории дошкольных и общеобразовательных учреждений Краматорска, Славянска и Дружковки в ДНР.

«Вооружённые формирования Украины продолжают открыто и повсеместно использовать учреждения здравоохранения и культуры, жилые дома, церкви, детские сады и школы, другие гражданские объекты для укрытия боевых подразделений и размещения вооружения», — сказал он.

Он подчеркнул, что эвакуация мирных жителей из перечисленных объектов не осуществляется, а людей удерживают в качестве живого щита.

Ранее Мизинцев также заявил, что националисты разместили огневые позиции на крышах многоэтажек в Бахмуте.