Минобороны России: националисты разместили огневые позиции на крышах многоэтажек в Бахмуте

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Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в городе Бахмут ДНР на верхних этажах многоквартирных жилых домов украинские националисты оборудовали огневые позиции и снайперские точки.
Минобороны России: националисты разместили огневые позиции на крышах многоэтажек в Бахмуте
  • РИА Новости

«В Бахмуте Донецкой Народной Республики на верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Защитников Украины националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к домам заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено», — сказал он.

Мизинцев подчеркнул, что эти и другие подобные факты по-прежнему цинично остаются без внимания мирового сообщества и «цивилизованного» Запада, а также лицемерных западных «правозащитников» и политиков.

17 мая Мизинцев заявил, что украинские националисты из батальонов «Азов» и «Айдар» оборудовали огневые позиции в зданиях детских садов, больниц и церкви.

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