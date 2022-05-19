Минобороны России: националисты разместили огневые позиции на крышах многоэтажек в Бахмуте

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в городе Бахмут ДНР на верхних этажах многоквартирных жилых домов украинские националисты оборудовали огневые позиции и снайперские точки.

«В Бахмуте Донецкой Народной Республики на верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Защитников Украины националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к домам заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено», — сказал он.

Мизинцев подчеркнул, что эти и другие подобные факты по-прежнему цинично остаются без внимания мирового сообщества и «цивилизованного» Запада, а также лицемерных западных «правозащитников» и политиков.

17 мая Мизинцев заявил, что украинские националисты из батальонов «Азов» и «Айдар» оборудовали огневые позиции в зданиях детских садов, больниц и церкви.