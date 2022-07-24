В ДНР заявили о повреждении детского сада в результате обстрела солдатами ВСУ Донецка
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«По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о повреждениях в результате обстрела ВФУ Петровского района города Донецка: ул. Осоавиахима, 17 — зафиксировано возгорание гаража; ул. Осоавиахима, 14, 17 — многоквартирные жилые дома; ул. Серафимовича, 1 — детский сад №94», — говорится в заявлении представительства в Telegram.
Уточняется, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.
Ранее сообщалось, что в Донецке погиб мужчина при обстреле украинскими военными Кировского района города.