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Депутат ЕП Тоом осудила решение Эстонии закрыть границы для россиян с шенгенскими визами

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Депутат Европарламента Яна Тоом осудила решение Эстонии закрыть границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой.

Об этом сообщает портал Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации (ERR).

«Это абсурдная ситуация... Мы не можем принимать решения за всю Шенгенскую зону — к счастью, только за себя. Всё, что мы можем сделать, — запретить визы, которые мы сами вчера и выдали людям. По-моему, мы в такой ситуации выглядим слегка слабоумными», — заявила Тоом.

Она предположила, что «продавить» идею запрета виз для россиян на Совете ЕС не получится.

«Я никак не могу своей маленькой головой придумать, каким образом запрет на въезд россиян восстановит мир на Украине. У меня не укладывается это в голове», — заключила Тоом.

Ранее стало известно, что в МИД Эстонии заявили, что страна закрывает границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал решение властей Эстонии.

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