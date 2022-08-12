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Власти Херсонской области: регион выходит из «сумрака украинской пропаганды»

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Херсонская область постепенно выходит из «сумрака украинской пропаганды», заявила заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.

«Думаю, что украинская истерия связана с пониманием того, что херсонцы выходят из сумрака свидомой пропаганды» — цитирует её РИА Новости.

Губарева напомнила, что в регионе уже в полном объёме финансируются.

Ранее Губарева рассказала, что социально-экономическая ситуация в Херсонской области стабилизируется.

8 августа стало известно, что регистрационно-экзаменационные центры Госавтоинспекции заработали на территориях Херсонской и Запорожской областей. Отмечается, что в этих центрах жители могут зарегистрировать автомобили и обменять водительские удостоверения.

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