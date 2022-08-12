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Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Днепропетровска в 1943 году

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Минобороны России запустило исторический мультимедийный раздел «Шагнувшие за Днепр», посвящённый освобождению Днепропетровска от фашистов в 1943 году.

В Минобороны рассказали, что мультимедийный раздел рассказывает про подвиги советских воинов, освободивших Днепропетровск.

В нём опубликованы оперативные документы соединений Красной армии, наградные материалы освободителей города, учётные карточки воинских захоронений, письма благодарных днепропетровчан.

К освободительной операции были привлечены войска 46-й и 8-й гвардейской армий, в их составе насчитывалось около 100 тыс. военнослужащих, 2 тыс. орудий и миномётов и пять танков.

21 марта Министерство обороны России сообщило о запуске проекта «Архивы помнят всё…», который посвящён доказательствам преступлений и зверств украинских националистов против своего народа в годы Великой Отечественной войны.

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