Минобороны России запустило исторический мультимедийный раздел «Шагнувшие за Днепр», посвящённый освобождению Днепропетровска от фашистов в 1943 году.

В Минобороны рассказали, что мультимедийный раздел рассказывает про подвиги советских воинов, освободивших Днепропетровск.

В нём опубликованы оперативные документы соединений Красной армии, наградные материалы освободителей города, учётные карточки воинских захоронений, письма благодарных днепропетровчан.

К освободительной операции были привлечены войска 46-й и 8-й гвардейской армий, в их составе насчитывалось около 100 тыс. военнослужащих, 2 тыс. орудий и миномётов и пять танков.

21 марта Министерство обороны России сообщило о запуске проекта «Архивы помнят всё…», который посвящён доказательствам преступлений и зверств украинских националистов против своего народа в годы Великой Отечественной войны.