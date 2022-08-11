Китай призвал к переговорам в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС

Китай в связи с ситуацией вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) призывает стороны конфликта на Украине сесть за стол переговоров. Об этом заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

По его словам, кризис продолжается.

«Нам нужно, чтобы заинтересованные стороны сели за один стол, провели переговоры и нашли решение», — цитирует его ТАСС.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал ввести вокруг Запорожской АЭС периметр безопасности.

11 августа, по данным властей Запорожской области, на ЗАЭС зафиксировали три прилёта украинских снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов.