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Китай призвал к переговорам в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС

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Китай в связи с ситуацией вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) призывает стороны конфликта на Украине сесть за стол переговоров. Об этом заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.
Китай призвал к переговорам в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

По его словам, кризис продолжается.

«Нам нужно, чтобы заинтересованные стороны сели за один стол, провели переговоры и нашли решение», — цитирует его ТАСС.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал ввести вокруг Запорожской АЭС периметр безопасности.

11 августа, по данным властей Запорожской области, на ЗАЭС зафиксировали три прилёта украинских снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов.

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