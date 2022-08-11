Китай призвал к переговорам в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС
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По его словам, кризис продолжается.
«Нам нужно, чтобы заинтересованные стороны сели за один стол, провели переговоры и нашли решение», — цитирует его ТАСС.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал ввести вокруг Запорожской АЭС периметр безопасности.
11 августа, по данным властей Запорожской области, на ЗАЭС зафиксировали три прилёта украинских снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов.