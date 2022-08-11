В Донецке из-за обстрела обесточена шахта c 29 горняками под землёй

Шахта имени А.Ф. Засядько в Донецке осталась без электричества в результате обстрела со стороны ВС Украины, почти 30 рабочих остаются под землёй.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пост Министерства угля и энергетики ДНР в Telegram-канале.

«Сегодня в 16:57 в результате обстрела Донецка обесточена шахта имени А.Ф. Засядько. По оперативной информации, под землёй находятся 29 горняков», — говорится в заявлении.

Ранее в Министерстве угля и энергетики ДНР заявили, что шахта им. Скочинского и шахта им. Абакумова остались без напряжения из-за обстрела Донецка со стороны украинских войск. Под землёй оставались более 70 человек. Позднее все они были подняты на поверхность.