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Две шахты остались без напряжения в Донецке из-за обстрелов ВСУ

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В Министерстве угля и энергетики ДНР заявили, что шахта им. Скочинского и шахта им. Абакумова остались без напряжения из-за обстрела Донецка со стороны украинских войск, под землей находятся более 70 человек.
Две шахты остались без напряжения в Донецке из-за обстрелов ВСУ
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства в Telegram.

«В результате очередного обстрела Донецка украинскими боевиками... обесточено два угледобывающих предприятия. Без напряжения остались шахта им. Скочинского и шахта им. Абакумова ГУП ДНР «Донецкая угольная энергетическая компания», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительной информации, под землёй в шахте им. Скочинского находятся 72 горняка.

В горных выработках шахты им. Абакумова на момент отключения подачи электроэнергии работали пять человек.

Ранее сообщалось, что за 40 минут Вооружённые силы Украины дважды обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка из артиллерии калибра 152 мм.

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