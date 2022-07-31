Две шахты остались без напряжения в Донецке из-за обстрелов ВСУ
- AP
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства в Telegram.
«В результате очередного обстрела Донецка украинскими боевиками... обесточено два угледобывающих предприятия. Без напряжения остались шахта им. Скочинского и шахта им. Абакумова ГУП ДНР «Донецкая угольная энергетическая компания», — говорится в сообщении ведомства.
По предварительной информации, под землёй в шахте им. Скочинского находятся 72 горняка.
В горных выработках шахты им. Абакумова на момент отключения подачи электроэнергии работали пять человек.
Ранее сообщалось, что за 40 минут Вооружённые силы Украины дважды обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка из артиллерии калибра 152 мм.