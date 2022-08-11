Глава Гагаузии Влах раскритиковала план властей Молдавии по решению энергокризиса

Глава Гагаузской автономии Молдавии Ирина Влах раскритиковала план центральных властей по предотвращению и смягчению последствий энергетического кризиса в случае ограничения подачи природного газа.

«После внимательного изучения этого документа у меня сложилось впечатление, что его авторы крайне далеки от понимания реалий нашей страны и хотят заранее переложить с себя ответственность в случае возможных чрезвычайных ситуаций», — цитирует Влах РИА Новости.

По её мнению, документ требует глубокой проработки со стороны профильных ведомств.

Ранее Влах заявила, что высшее руководство Молдавии должно договориться с Россией о цене на газ.

Власти Молдавии планируют сократить потребление газа зимой в стране минимум на 15%, если «Газпром» решит уменьшить объём поставок.