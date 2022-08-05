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Глава Гагаузии: правительство Молдавии должно договориться с Россией о цене на газ

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Глава Гагаузской автономии Ирина Влах заявила, что высшее руководство Молдавии должно договориться с Россией о цене на газ.
Глава Гагаузии: правительство Молдавии должно договориться с Россией о цене на газ
  • РИА Новости

Об этом она заявила на встрече местных аграриев с министром сельского хозяйства Владимиром Болей.

«Власти должны защищать жителей страны, сотрудничать можно и с ЕС, и со странами СНГ, включая Россию. Переговоров вице-премьера Андрея Спыну недостаточно, чтобы решить проблемы энергетического сектора и выйти из тяжёлого экономического положения, в котором оказалась Молдавия. К переговорам должны подключиться и президент, и премьер-министр», — цитирует Влах РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии планируют сократить потребление газа зимой в стране минимум на 15%, если «Газпром» решит уменьшить объём поставок.

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