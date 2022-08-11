Politico: Зеленскому стоит признать правоту Amnesty International о преступлениях ВСУ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы признать правоту организации Amnesty International, выпустившей доклад о преступлениях ВСУ.

Об этом пишет Пол Тейлор в статье для Politico.

«Зрелым ответом на такую ​​критику было бы серьёзно отнестись к выводам и работать над улучшением армейской практики и защитой гражданских лиц, а не стрелять в посыльного. Президент Владимир Зеленский поступил бы лучше, если бы признал, что даже его героические защитники способны на ошибку», — отмечается в материале.

В докладе правозащитной организации Amnesty International ранее констатировали нарушение украинскими войсками международных правовых норм и военного права.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал правозащитную организацию — по его словам, доклад «амнистирует» Россию.