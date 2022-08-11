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Politico: Зеленскому стоит признать правоту Amnesty International о преступлениях ВСУ

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы признать правоту организации Amnesty International, выпустившей доклад о преступлениях ВСУ.
Politico: Зеленскому стоит признать правоту Amnesty International о преступлениях ВСУ
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Пол Тейлор в статье для Politico.

«Зрелым ответом на такую ​​критику было бы серьёзно отнестись к выводам и работать над улучшением армейской практики и защитой гражданских лиц, а не стрелять в посыльного. Президент Владимир Зеленский поступил бы лучше, если бы признал, что даже его героические защитники способны на ошибку», — отмечается в материале. 

В докладе правозащитной организации Amnesty International ранее констатировали нарушение украинскими войсками международных правовых норм и военного права.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал правозащитную организацию  — по его словам, доклад «амнистирует» Россию.

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