В Херсоне обнаружили украинский центр противодействия интеграции с Россией

Украинский центр противодействия интеграции с Россией действовал в Херсоне до июня 2022 года. Об этом сообщил представитель силовых структур.

Отмечается, что группа готовила в городе документы для офиса президента Украины Владимира Зеленского, в том числе аналитическую записку «О противодействии интеграции Херсона в состав России».

«Я писал в этом документе, что нужно, чтобы максимально долго работало казначейство, чтобы не бросали людей и финансировали максимально долго бюджетников и всех, кто здесь находится, чтобы на максимальное время оттянуть процесс интеграции», — приводит РИА Новости слова заведующего сектором региональных исследований Александра Максименко.

Ранее стало известно, что в Херсоне представители российских силовых ведомств обезвредили «спящую ячейку» украинских диверсантов из теробороны.

Также сообщалось, что силовики задержали жителя Херсона, который разбрасывал запрещённые миниатюрные противопехотные мины «Лепесток», а также маячки, созданные для наводки ударов тяжёлой артиллерии по гражданским объектам.