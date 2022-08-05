РИА Новости: в Херсоне обезвредили «спящую ячейку» украинских диверсантов
«В рамках работы по своевременному выявлению, предупреждению и пресечению возможных диверсионных акций ВСУ в отношении российских военнослужащих... была вскрыта работа «спящей ячейки» территориальной обороны, дислоцировавшейся на территории Херсона», — рассказал собеседник агентства.
Уточняется, что всего выявили 16 членов группы, у них были изъяты автоматы Калашникова, гранаты, ружья, штык-ножи.
В июле в Херсонской области выявили и задержали членов одной из самых крупных диверсионных групп, которую курируют сотрудники Службы безопасности Украины из Одессы.
Также российские подразделения обнаружили в Херсоне схрон с оружием украинских диверсантов и огневую точку, откуда они вели обстрелы гумконвоев.