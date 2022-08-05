РИА Новости: в Херсоне обезвредили «спящую ячейку» украинских диверсантов

В Херсоне представители российских силовых ведомств обезвредили «спящую ячейку» украинских диверсантов из теробороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«В рамках работы по своевременному выявлению, предупреждению и пресечению возможных диверсионных акций ВСУ в отношении российских военнослужащих... была вскрыта работа «спящей ячейки» территориальной обороны, дислоцировавшейся на территории Херсона», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что всего выявили 16 членов группы, у них были изъяты автоматы Калашникова, гранаты, ружья, штык-ножи.

В июле в Херсонской области выявили и задержали членов одной из самых крупных диверсионных групп, которую курируют сотрудники Службы безопасности Украины из Одессы.

Также российские подразделения обнаружили в Херсоне схрон с оружием украинских диверсантов и огневую точку, откуда они вели обстрелы гумконвоев.