РИА Новости: в Херсоне задержали диверсантов с «Лепестками» и вражескими «маячками»
Об этом РИА Новости сообщил источник.
Как рассказал собеседник агентства, выявить диверсанта помогла его жена, которая выступила за проведение специальной военной операции. По её словам, на железной дороге в Херсоне её супругу начальники якобы давали антироссийские указания.
«После того как стало понятно, где можно будет разбросать мятые пластиковые бутылки с маячками, наводчики поехали отмечать цели для последующих украинских ударов», — передал её слова собеседник агентства.
Отмечается, что одного из наводчиков удалось ликвидировать, второй был задержан силовиками.
В июле в Херсонской области выявили и задержали членов одной из самых крупных диверсионных групп, которую курируют сотрудники Службы безопасности Украины из Одессы.
Также российские подразделения обнаружили в Херсоне схрон с оружием украинских диверсантов и огневую точку, откуда они вели обстрелы гумконвоев.