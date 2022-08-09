РИА Новости: в Херсоне задержали диверсантов с «Лепестками» и вражескими «маячками»

Силовики задержали жителя Херсона, который разбрасывал миниатюрные запрещённые противопехотные мины «Лепесток», а также маячки, созданные для наводки ударов тяжёлой артиллерии по гражданским объектам.

Об этом РИА Новости сообщил источник.

Как рассказал собеседник агентства, выявить диверсанта помогла его жена, которая выступила за проведение специальной военной операции. По её словам, на железной дороге в Херсоне её супругу начальники якобы давали антироссийские указания.

«После того как стало понятно, где можно будет разбросать мятые пластиковые бутылки с маячками, наводчики поехали отмечать цели для последующих украинских ударов», — передал её слова собеседник агентства.

Отмечается, что одного из наводчиков удалось ликвидировать, второй был задержан силовиками.

В июле в Херсонской области выявили и задержали членов одной из самых крупных диверсионных групп, которую курируют сотрудники Службы безопасности Украины из Одессы.

Также российские подразделения обнаружили в Херсоне схрон с оружием украинских диверсантов и огневую точку, откуда они вели обстрелы гумконвоев.