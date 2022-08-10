Премьер Молдавии призвала срочно решить вопрос с экспортом фруктов и овощей в Россию

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица обратилась к Минсельхозу страны с просьбой срочно решить проблему с запретом экспорта фруктов и овощей в Россию.

«Мы получили информацию, что во фруктах и овощах из Молдавии были обнаружены вредные насекомые, поэтому введён запрет на экспорт в Россию. Я прошу серьёзно изучить этот сигнал», — заявила Гаврилица на заседании правительства. Её слова приводит РИА Новости.

По её словам, необходимо ужесточить проверки.

Как сообщалось, Россельхознадзор принял решение с 15 августа запретить ввоз растительной продукции ряда районов Молдавии.

Отмечается, что причиной запрета явились неоднократные выявления опасных карантинных объектов в молдавской продукции.