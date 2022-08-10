Боец Народной милиции ДНР заявил о проблемах с боеприпасами у ВСУ в районе Авдеевки
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Об этом сообщило РИА Новости.
«В данный момент они меньше применяют свои БК (боекомплекты), скорее всего, у них проблемы идут с поставками», — сказал он.
Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов сообщил, что ВСУ отошли из района шахты Бутовка около Авдеевки в ДНР.
Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал, что союзные силы Донецкой Народной Республики и России выбили украинские подразделения с южной окраины Марьинки.