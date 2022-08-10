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Боец Народной милиции ДНР заявил о проблемах с боеприпасами у ВСУ в районе Авдеевки

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Артиллерист расчёта РСЗО «Град» 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР с позывным Умник заявил, что у военных Вооружённых сил Украины в Авдеевском укрепрайоне, вероятнее всего, возникли проблемы с поставками боеприпасов.
Боец Народной милиции ДНР заявил о проблемах с боеприпасами у ВСУ в районе Авдеевки
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом сообщило РИА Новости

«В данный момент они меньше применяют свои БК (боекомплекты), скорее всего, у них проблемы идут с поставками», — сказал он. 

Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов сообщил, что ВСУ отошли из района шахты Бутовка около Авдеевки в ДНР.

Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал, что союзные силы Донецкой Народной Республики и России выбили украинские подразделения с южной окраины Марьинки.

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