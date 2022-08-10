Артиллерист расчёта РСЗО «Град» 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР с позывным Умник заявил, что у военных Вооружённых сил Украины в Авдеевском укрепрайоне, вероятнее всего, возникли проблемы с поставками боеприпасов.

Об этом сообщило РИА Новости.

«В данный момент они меньше применяют свои БК (боекомплекты), скорее всего, у них проблемы идут с поставками», — сказал он.

Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов сообщил, что ВСУ отошли из района шахты Бутовка около Авдеевки в ДНР.

Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал, что союзные силы Донецкой Народной Республики и России выбили украинские подразделения с южной окраины Марьинки.