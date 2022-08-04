Генштаб ВСУ сообщил об отходе украинской армии с позиций в районе Авдеевки и Артёмовска

Начальник главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов в ходе брифинга сообщил, что ВСУ отошли из района Семигорье на Артёмовском направлении и из района шахты Бутовка около Авдеевки в Донецкой Народной Республике.

По его словам, решение об отступлении связано с тем, что ВС России удалось вытеснить украинские войска в ходе наступления в районе Доломитного и Углегорской ТЭС в направлении Кодемы.

«Вооружённые силы вынуждены были покинуть Семигорье и перейти к обороне на восточных окраинах Кодемы», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, по информации Громова, ВСУ покинули шахту Бутовка в результате активных штурмовых действий российской армии по направлению Спартак — Авдеевка.

В Минобороны России ранее заявили, что подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад украинских войск, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции в ДНР.