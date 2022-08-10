ВКС России сбили три украинских самолёта над Николаевской областью

Воздушно-космические силы России сбили три украинских самолёта над территорией Николаевской области. Об этом проинформировал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отмечается, что в ходе воздушных боёв один Су-25 был сбит в районе населённого пункта Новохристофоровка, один МиГ-29 — над Троицко-Сафоновом. Ещё один Су-27 сбили в районе населённого пункта Новоселье.

Также Минобороны России заявило об уничтожении в Николаевской области зенитного комплекса Gepard.

Накануне в Николаевской области российскими военными был уничтожен арсенал с 45 тыс. т боеприпасов, поставленных Украине странами НАТО.