Власти Энергодара заявили, что ВСУ ежедневно обстреливают город из РСЗО «Ураган»
«Ситуация в городе контролируемая, но вызывают опасения ежедневные обстрелы жилых районов города Энергодар и административно подчинённых близлежащий населённых пунктов», — рассказал он в интервью ТАСС.
Кроме того, по словам главы городской администрации, ВСУ используют и запрещённые мины «Лепесток» против мирного населения.
Только за последнюю неделю, подчеркнул Волга, семь мирных жителей пострадали в результате обстрелов города со стороны украинских военных. Двое из них скончались.
Ранее в военно-гражданской администрации Энергодара сообщили, что Вооружённые силы Украины в ночь на 7 августа обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО «Ураган».
Министерство обороны России назвало удары Вооружённых сил Украины по территории Запорожской АЭС ядерным терроризмом.