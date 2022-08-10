Власти Энергодара заявили, что ВСУ ежедневно обстреливают город из РСЗО «Ураган»

Украинские военные каждый день обстреливают из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО «Ураган» жилые районы города Энергодара в Запорожской области, где расположена Запорожская АЭС, заявил глава военно-гражданской администрации города Александр Волга.

«Ситуация в городе контролируемая, но вызывают опасения ежедневные обстрелы жилых районов города Энергодар и административно подчинённых близлежащий населённых пунктов», — рассказал он в интервью ТАСС.

Кроме того, по словам главы городской администрации, ВСУ используют и запрещённые мины «Лепесток» против мирного населения.

Только за последнюю неделю, подчеркнул Волга, семь мирных жителей пострадали в результате обстрелов города со стороны украинских военных. Двое из них скончались.

Ранее в военно-гражданской администрации Энергодара сообщили, что Вооружённые силы Украины в ночь на 7 августа обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО «Ураган».

Министерство обороны России назвало удары Вооружённых сил Украины по территории Запорожской АЭС ядерным терроризмом.