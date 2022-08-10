военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Власти Энергодара заявили, что ВСУ ежедневно обстреливают город из РСЗО «Ураган»

Короткая ссылка
Украинские военные каждый день обстреливают из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО «Ураган» жилые районы города Энергодара в Запорожской области, где расположена Запорожская АЭС, заявил глава военно-гражданской администрации города Александр Волга.

«Ситуация в городе контролируемая, но вызывают опасения ежедневные обстрелы жилых районов города Энергодар и административно подчинённых близлежащий населённых пунктов», — рассказал он в интервью ТАСС.

Кроме того, по словам главы городской администрации, ВСУ используют и запрещённые мины «Лепесток» против мирного населения.

Только за последнюю неделю, подчеркнул Волга, семь мирных жителей пострадали в результате обстрелов города со стороны украинских военных. Двое из них скончались.

Ранее в военно-гражданской администрации Энергодара сообщили, что Вооружённые силы Украины в ночь на 7 августа обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО «Ураган».

Министерство обороны России назвало удары Вооружённых сил Украины по территории Запорожской АЭС ядерным терроризмом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить