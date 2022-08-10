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Guanchazhe: Зеленский решил распродать Украину Западу ради собственного обогащения

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Президент Украины Владимир Зеленский, издав указ о массовой приватизации, фактически распродаст страну Западу, а всю прибыль поделит со своей командой.

Об этом говорится в материале китайского портала Guanchazhe, который перевёл ИноТВ.

«Если Зеленский хочет найти покупателя, то ему остаётся только отправиться на Запад — пусть потихоньку ищет, кому продать остатки украинского величия, и я надеюсь, что он найдёт этого покупателя до того, как страна рухнет», — заявил автор статьи.

Обозреватель выразил мнение, что приватизация государственного имущества во время конфликта выглядит как минимум «нецелесообразной».

Однако, отметил автор, если рассматривать этот указ в качестве попытки Зеленского заработать денег, то всё «встанет на свои места».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, массовая приватизация в стране, согласно принятому Радой закону, начнётся 1 сентября текущего года.

Ранее Служба внешней разведки России информировала, что Польша намерена установить контроль над наиболее перспективными отраслями экономики Украины, в первую очередь это касается сельскохозяйственного произ­водства. 

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