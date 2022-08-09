РИА Новости: союзные силы ведут бои против ВСУ в Соледаре

Подразделения Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российской артиллерии и авиации ведут бои в городе Соледаре.

Как пишут РИА Новости со ссылкой на разведчика отдельного батальона Народной милиции ЛНР, завод Knauf «начали потихоньку зачищать».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что союзные войска взяли под контроль территорию завода Knauf в Соледаре.

В Минобороны России рассказали, что в Северске и Соледаре Донецкой Народной Республики украинские националисты в частных домовладениях оборудовали огневые позиции тяжёлой артиллерии и РСЗО, из которых систематически обстреливают подразделения российских вооружённых сил с целью вызова ответного огня.