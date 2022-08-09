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Кадыров сообщил о взятии под контроль союзных войск территории завода Knauf в Соледаре

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что союзные войска взяли под контроль территорию завода Knauf в городе Соледаре Донецкой Народной Республики.

«Также силами союзных войск в городе Соледаре взята под контроль территория завода Knauf. Наши бойцы планомерно, путём грамотного и неспешного ведения боя продвигаются на оккупированную территорию, тем самым вынуждая противника покинуть свои укреплённые позиции», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Кадырова, исполняющий обязанности командира спецназа «Ахмат» Ахмед Сайдарханов предоставляет ему всю информацию, касающуюся обстановки в Донбассе.

Ранее помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселёв заявил, что подразделения России подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара.

До этого в ЛНР сообщили, что ВСУ пытаются отступить от Северска к Соледару.

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