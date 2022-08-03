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МВД ЛНР: подразделения России подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара

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Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселёв заявил, что подразделения России подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара.
МВД ЛНР: подразделения России подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его пост в Telegram.

«В Соледаре бои идут вдоль трассы Бахмут — Лисичанск. Российские подразделения подошли вплотную к юго-восточным окраинам населённого пункта: боестолкновения развернулись на территории завода «Кнауф Гипс» и железнодорожной станции Экстра», — написал он.

Киселёв также добавил, что в километре юго-западнее продолжается зачистка Бахмутского.

Ранее в ЛНР сообщили, что ВСУ пытаются отступить от Северска к Соледару.

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