МВД ЛНР: подразделения России подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселёв заявил, что подразделения России подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его пост в Telegram.

«В Соледаре бои идут вдоль трассы Бахмут — Лисичанск. Российские подразделения подошли вплотную к юго-восточным окраинам населённого пункта: боестолкновения развернулись на территории завода «Кнауф Гипс» и железнодорожной станции Экстра», — написал он.

Киселёв также добавил, что в километре юго-западнее продолжается зачистка Бахмутского.

Ранее в ЛНР сообщили, что ВСУ пытаются отступить от Северска к Соледару.