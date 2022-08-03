МВД ЛНР: подразделения России подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его пост в Telegram.
«В Соледаре бои идут вдоль трассы Бахмут — Лисичанск. Российские подразделения подошли вплотную к юго-восточным окраинам населённого пункта: боестолкновения развернулись на территории завода «Кнауф Гипс» и железнодорожной станции Экстра», — написал он.
Киселёв также добавил, что в километре юго-западнее продолжается зачистка Бахмутского.
Ранее в ЛНР сообщили, что ВСУ пытаются отступить от Северска к Соледару.